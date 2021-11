Corea del Sud: aumenta tasso di riferimento all'1 per cento per contenere l'inflazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato una crescita dei posti di lavoro per l’ottavo mese consecutivo a ottobre, l’ennesimo segnale del proseguimento della ripresa economica nonostante la quarta ondata della pandemia. E’ quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati lo scorso mercoledì. Il numero degli occupati nel Paese ha raggiunto il mese scorso 27,74 milioni, 652mila in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo i dati pubblicati da Statistics Korea. Il dato è leggermente inferiore rispetto a quello di settembre, quando l’incremento annuo era stato di 671mila unità, il miglior dato nel suo genere registrato nel Paese da più di sette anni. I dati sull’occupazione in Corea del Sud sono in crescita costante dal mese di marzo; il mese scorso il tasso di disoccupazione è calato dello 0,9 per cento al 2,8 per cento. (segue) (Git)