Corea del Sud: aumenta tasso di riferimento all'1 per cento per contenere l'inflazione (6)

- La produzione industriale e le vendite al dettaglio in Corea del Sud hanno esibito un rimbalzo nel mese di settembre nonostante la quarta ondata pandemica nel Paese, secondo i dati ufficiali diffusi dal governo sudcoreano il 29 ottobre. A settembre la produzione industriale è aumentata dell'1,3 per cento su base mensile, dopo un calo dello 0,2 per cento ad agosto. L'aumento su base annua è stato dell'1,4 per cento. Le vendite al dettaglio, indicatore del consumo privato, hanno recuperato a loro volta con un aumento del 2,5 per cento su base mensile, dopo la contrazione dello 0,8 per cento registrata ad agosto. Entrambi gli indicatori erano in territorio negativo da giugno. A settembre sono invece calati gli investimenti in immobilizzazioni: meno un per cento su base mensile. (segue) (Git)