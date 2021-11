Brasile: vaccino anti-Covid, autorità inserisce terza dose Pfizer nel foglietto illustrativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per la sorveglianza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha approvato l'inserimento della terza dose del vaccino anti-Covid Pfizer nel foglietto illustrativo del Comirnaty. Il prodotto è stato sviluppato dall'industria farmaceutica statunitense Pfizer in collaborazione con il laboratorio tedesco Biontech. La Pfizer aveva depositato la richiesta lo scorso settembre. Anvisa ha motivato la sua decisione sulla base dei dati provenienti da diversi studi scientifici che dimostrano una diminuzione degli anticorpi neutralizzanti nel tempo, oltre che all'emergere di altre varianti (soprattutto la delta), che è risultata essere più trasmissibile rispetto alle varianti precedenti. "Il rapporto rischio-beneficio dell'uso della terza dose è positivo", ha dichiarato Anvisa in una nota. (Brb)