Cile: presidente Costituente Loncon respinge dichiarazioni Pinera, "è un attacco all'Assemblea" (2)

- La presa di posizione della titolare della convenzione Costituente, formata per quasi due terzi da rappresentanti della sinistra, è giunta in risposta alle dichiarazioni del presidente Pinera in merito. "E' fondamentale che (la nuova Costituzione) sia frutto di un ampio e solido accordo, senza pretendere che gli uni impongano agli altri le loro idee, perché dev'essere riconosciuta e rispettata da tutti in modo da rappresentare un fattore di unità, stabilità e protezione della nostra società nel futuro", aveva affermato il presidente. Pinera ha inoltre evidenziato che la nuova carta costituzionale "deve raccogliere e rispettare le nostre tradizioni repubblicane, i nostri simboli patri e i valori che vivono in seno all'immensa maggioranza dei cileni, valori fondamentali come quello della vita, incluso del nascituro, della libertà e della famiglia". (segue) (Abu)