Brasile: arcidiocesi rimuove sacerdote dopo accuse di abusi sessuali su bambini

- L'arcidiocesi di Belo Horizonte, in Brasile, ha rimosso padre Bernardino Batista dos Santos, 73 anni, dopo che quest’ultimo è stato accusato di abusi sessuali su bambini avvenuti 22 anni fa, mentre era parroco della chiesa di Santa Luzia, nel quartiere Paraíso, nella regione orientale di Belo Horizonte. La Polizia Civile ha confermato di aver ricevuto anche una denuncia, ma che le indagini sono segrete. "Al momento, nessuna informazione verrà rilasciata per non interferire con il lavoro della polizia". All'epoca almeno tre delle vittime avevano circa 8 anni.(Brb)