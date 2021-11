Usa: sondaggi, approvazione presidente Biden tocca nuovo record minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione dei cittadini statunitensi verso l’operato del presidente Joe Biden continua ad affievolirsi, toccando un nuovo minimo storico nei sondaggi organizzati dalla Radio pubblica nazionale (Npr) in collaborazione con il Marist college. Secondo le rilevazioni, l'approvazione di Biden è scesa al 42 per cento, il dato più basso registrato nel sondaggio da quando Biden è entrato in carica. Una ristretta maggioranza degli intervistati sostiene anche che il presidente non ha mantenuto le sue promesse elettorali. La preoccupazione economica più urgente degli americani è l'inflazione, un fattore che sta contribuendo in modo determinante alla crisi di popolarità dell’inquilino della Casa Bianca. Quando agli elettori è stato chiesto quali fossero le loro principali preoccupazioni economiche, l'inflazione ha guadagnato il primo posto (39 per cento), seguita da salari (18 per cento), carenza di manodopera (11 per cento) e costi delle case, disoccupazione e prezzi del carburante (intorno al 9 per cento). Il sondaggio è stato condotto dal 16 al 19 novembre coinvolgendo 1.048 cittadini adulti, inclusi 969 elettori registrati.(Nys)