Governo: Cdm impugna legge Sicilia su settore forestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato 12 leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare la legge della Regione siciliana n. 24 del 24/09/2021 "Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni vari" in quanto talune disposizioni eccedendo dalle competenze statutarie attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto speciale di autonomia, violano gli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. Lo comunica una nota della presidenza del Consiglio. Inoltre, il Consiglio ha deliberato di non impugnare la legge della Regione siciliana n. 25 del 30/09/2021 "Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 - allegato 4/2, paragrafo 6.3"; la legge della regione Basilicata n. 46 del 06/10/2021 "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in situazione di difficoltà"; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 12/10/2021 "Variazioni al bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni"; la legge della regione Campania n. 18 del 26/10/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 5 agosto 2021, n. 41. Importo complessivo di euro 13.748,19"; la legge della Regione Campania n. 19 del 26/10/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 5 agosto 2021, n. 42. Importo complessivo di euro 135.357,69". (segue) (Com)