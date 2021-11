Cile: elezioni presidenziali, si delineano alleanze in vista del ballottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la affermazione di Kast e Boric negli scrutini di domenica il Cile sarà chiamato a scegliere al secondo turno tra due opzioni agli antipodi: rispettivamente un estimatore dichiarato dell'ex dittatore Augusto Pinochet, e un giovane riformista alleato con il partito comunista disposto a portare avanti le istanze emerse con le proteste sociali del 2019. Nelle prime dichiarazioni successive alla conferma del successo al primo turno, Kast, ha dato subito a intendere il tema centrale della campagna da qui a dicembre. "La mia candidatura è l'unica in grado di riportare la pace nel Paese. Boric e il Partito comunista vogliono liberare i vandali che distruggono e sono dalla parte dei terroristi assassini", ha affermato Kast, agitando lo spauracchio del comunismo. "Oggi ci è stato assegnato un compito e una responsabilità terribile: guidare la lotta per la democrazia e per la speranza", ha dichiarato da parte sua Boric una volta confermati i dati che lo proiettano al ballottaggio. (segue) (Abu)