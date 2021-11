Cile: elezioni presidenziali, si delineano alleanze in vista del ballottaggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Muller, in occasione del ballottaggio "per la prima volta un candidato della sinistra dovrà uscire dal suo campo e andare a cercare il voto moderato" dato che "Boric ha bisogno di almeno il 20-30 per cento dei voti di Parisi". Inoltre, ricorda il docente cileno, "nel 2017 al ballottaggio ha votato un milione di persone in più che al primo turno, un voto che andò soprattutto all'attuale presidente Sebastian Pinera". "Piuttosto che la somma o la sottrazione dei voti del primo turno, la bilancia potrebbe essere spostata da questa massa di nuovi elettori", ha aggiunto Muller. (segue) (Abu)