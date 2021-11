Cile: elezioni presidenziali, si delineano alleanze in vista del ballottaggio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'altro canto, secondo il docente italiano "la propulsione delle proteste sociali è esaurita e molto probabilmente chi raccoglierà le macerie sarà molto probabilmente una destra fascistoide alla Kast". "La destra sta presentando un tipico scenario da ordine-disordine" e nell'eventualità di una vittoria di Kast, afferma Robertini, le conseguenze potrebbero estendersi anche sul fronte della gestione di eventuali proteste sociali. Non stupirebbe secondo il docente italiano l'inasprimento dell'opera di delegittimazione dell'Assemblea costituente, così come il ritorno della mano dura e degli eccessi da parte delle forze dell'ordine già protagoniste di violazioni ai diritti umani nel periodo di maggiore intensità delle proteste sociali, tra ottobre del 2019 e marzo del 2020. "Si assisterebbe al proseguimento di una dialettica di delegittimazione nei confronti dell'Assemblea costituente già iniziata con il governo di Pinera, così come al pericolo di un inasprimento della repressione e della mano dura nei confronti di eventuali proteste sociali legittimata per di più dal risultato elettorale", ha affermato. (Abu)