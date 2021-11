Cile: presidente Costituente Loncon respinge dichiarazioni Pinera, "è un attacco all'Assemblea"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Assemblea costituente del Cile, Elisa Loncon, ha smentito l'ipotesi di una nuova Costituzione frutto dell'imposizione di un solo settore e che cerchi di sovvertire le tradizioni repubblicane del Paese, come aveva paventato il presidente Sebastian Pinera in un discorso tenuto martedì in un foro di imprenditori. "Non abbiamo mai detto che cambieremo la bandiera o l'inno nazionale, quello di Pinera è un modo di attaccare la Costituente", ha affermato mercoledì Loncon al termine dei lavori dell'Assemblea riunita per la prima volta nella regione del Bio Bio. Loncon ha sottolineato quindi che "il nostro impegno è nel dialogo", chiarendo quindi quali sono i punti principali sul tavolo di discussione. "Sicuramente vogliamo incorporare alla nuova Costituzione il concetto di plurinazionalità, mentre per quanto riguarda il modello economico bisognerà discutere come garantire il benessere della società, e in questo senso si parlerà sicuramente di questioni tributarie in modo responsabile", ha aggiunto Loncon. (segue) (Abu)