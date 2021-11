Brasile-Paraguay: energia e infrastrutture, Bolsonaro incontra presidente Abdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ricevuto presso il palazzo del Planalto il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez. All'incontro hanno partecipato i ministri degli Esteri, Carlos Franca e dell'Energia, Bento Albuquerque. Al termine del vertice bilaterale i capi di Stato hanno rilasciato una dichiarazione congiunta. Bolsonaro ha affermato che nel corso dell'incontro si è discusso del completamento dei lavori del secondo ponte che unirà Brasile e Paraguay e delle trattative per l'inizio della costruzione di un terzo ponte. Secondo Bolsonaro, infatti, i rapporti commerciali tra i due Paesi "sono andati molto bene" e "miglioreranno sempre di più". Il presidente brasiliano ha anche annunciato un nuovo vertice. "Nei prossimi giorni saremo anche a Carmelo Peralta e Porto Murtinho per firmare il contratto della seconda commessa dei lavori per il terzo ponte", ha detto. (segue) (Brb)