Brasile-Paraguay: energia e infrastrutture, Bolsonaro incontra presidente Abdo (2)

- In agenda anche il negoziato per la revisione del trattato sull'uso e la divisione degli oneri relativi alla diga idroelettrica bi-nazionale di Itaipù. Il trattato di uso congiunto della importante infrastruttura che insiste sul fiume Paranà, al confine tra i due paesi, scade infatti nel 2023. La conversazione ha anche discusso della revisione dell'allegato C del Trattato Itaipu, che tratta del prezzo, della commercializzazione e della disponibilità dell'energia. "Abbiamo tempo fino al 2023 per andare avanti in questo processo di revisione", ha affermato Mario Abdo, che ha detto di aver invitato Bolsonaro ad Assunzione per una visita ufficiale. (segue) (Brb)