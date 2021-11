Usa: "Axios", Biden verso ripristino politica trumpiana "Restate in Messico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di ripristinare la politica denominata "Restate in Messico", in auge ai tempi del suo predecessore Donald Trump. Lo scrive il sito statunitense "Axios", precisando che l'iniziativa prevede anche di garantire la somministrazione di vaccini contro il Covid ad alcuni dei migranti irregolari che varcano il confine meridionale del Paese. Per effetto della sentenza di un tribunale, il presidente non manterrà quella che è stata una delle sue maggiori promesse elettorali sull'immigrazione, il che costringerà i richiedenti asilo ad aspettare mesi in Messico prima che un tribunale sull'immigrazione negli Stati Uniti esamini il loro caso. Una differenza rispetto al programma sotto l'amministrazione dell'ex presidente Trump è data dal fatto che a tutti gli adulti inclusi nel programma "Restate in Messico" verrà offerto il vaccino contro il Covid. Non è chiaro esattamente quando le somministrazioni ai migranti dovrebbero avvenire, se prima di essere respinti, quando tornano negli Stati Uniti per l'udienza in tribunale o in un altro momento. La pratica organizzativa, formalmente chiamata Migrant Protection Protocols (Mpp), sarà ripristinata prima a El Paso e Brownsville, in Texas, così come a San Diego, in California. "In conformità con l'ordine del tribunale, stiamo lavorando per reintegrare l'Mpp il più rapidamente possibile", ha detto ad "Axios" la portavoce del dipartimento per i Servizi umanitari Marsha Espinosa. “Non possiamo farlo finché non avremo l'accordo indipendente del governo del Messico per accettare coloro che cerchiamo di iscrivere al programma", ha aggiunto.(Nys)