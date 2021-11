Usa: Biden nomina Shalanda Young direttrice ufficio bilancio della Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che nominerà Shalanda Young direttrice dell'Ufficio gestione e bilancio, insieme a Nani Coloretti nel ruolo di vicedirettrice. Young, qualora confermata nel ruolo dopo l'apposita sessione di voto in Senato, sarebbe la prima donna di colore a ricoprire quest'incarico, mentre Coloretti sarebbe una dei pochi nativi hawaiani a svolgere un compito di così alto profilo nel governo federale. Il presidente ha dichiarato in un video è "onorato di nominare due donne straordinarie che hanno fatto la storia", definendo Young e Coloretti "due delle persone più esperte e qualificate" per il compito che le attende.(Nys)