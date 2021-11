© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMAIn occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l'assessora Monica Lucarelli e il dipartimento per le Pari opportunità hanno organizzato una serie di iniziative:- Stazione metro A Barberini: viaggio inaugurale del convoglio dedicato alla campagna di comunicazione del numero unico 1522 contro la violenza e lo stalking. Arrivo alla fermata metro A San Giovanni. Presenti i rappresentanti dei Centri Antiviolenza di Roma Capitale e le associazioni in difesa delle donne - Ore 10:30- L'assessora Monica Lucarelli, a bordo di un bus navetta Atac, raggiungerà il X Municipio, dove è prevista la posa simbolica della prima pietra del Centro Antiviolenza di Ostia. Ore 11:15- Assemblea Capitolina: le giocatrici delle squadre femminili dell'AS Roma e della SS Lazio fanno il loro ingresso in Aula Giulio Cesare. Subito dopo è prevista l'accensione dell'illuminazione color rosso di Palazzo Senatorio - Ore 17:30 (segue) (Rer)