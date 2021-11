© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla cerimonia organizzata, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'evento si svolge a Roma, presso Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5 - Ore 9- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, all'iniziativa "Le donne un filo che unisce mondi e culture diverse". L'evento si svolge a Roma, presso il Teatro Quirino, Via delle Vergini, 7 - Ore 10- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla conferenza stampa di presentazione delle attività e delle nuove azioni per il contrasto e la prevenzione della violenza maschile in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Partecipano l'assessora regionale all'Agricoltura e Pari Opportunità, Enrica Onorati e la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità, Eleonora Mattia. L'evento si svolge a Roma, sede della Regione Lazio, Sala Tevere, Via Cristoforo Colombo 212 - Ore 12:30- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all'iniziativa 'Italia Model United Nations'. L'evento si svolge a Roma, Teatro Brancaccio, Via Merulana 244 - Ore 16 (segue) (Rer)