Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

- VARIE- In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Università La Sapienza organizza un incontro, per rinnovare l'impegno nella prevenzione e nel sostegno alla salute delle donne. Presso Aula magna del Rettorato - Ore 16- Spettacolo organizzato dall'Amministrazione comunale di Civitavecchia insieme alla Asl Roma 4 in occasione della "Giornata contro la violenza sulle donne". Presso Cittadella della Musica di Civitavecchia - Ore 17- "Un tango per combattere la violenza contro le donne" iniziativa organizzato da Fatima Scialdone "Tango Solidale dalle scarpe rosse". Nel programma dell'iniziativa una performance di tango ideata e interpretata da Fatima Scialdone con il gruppo " Viajeros de Abrazo e con la partecipazione del ballerino Eduardo Moyano e della bandoneonista argentina Gabriela Galli. Lo spettacolo, dedicato ai bambini, figli di vittime del femminicidio, sarà aperto da un intervento della Banda Musicale della Polizia di Roma Capitale. Presso la Stazione di Porta S. Paolo (vicino Piramide) a Roma - Ore 19 (Rer)