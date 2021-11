Covid: Cdm, rafforzamento controlli di prefetture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto varato oggi dal Consiglio dei ministri dispone un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l'effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall'entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al ministero dell'Interno. Lo comunica una nota della presidenza del Consiglio. Sarà inoltre potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione. (Com)