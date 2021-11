Cile: elezioni presidenziali, si delineano alleanze in vista del ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tre giorni dallo svolgimento del primo turno delle elezioni presidenziali in Cile si è delineato in parte lo schema di alleanze dei due candidati che si affronteranno nel ballottaggio del 19 dicembre, l'ultraconservatore José Antonio Kast del Partito repubblicano (Pr), e il 35enne riformista Gabriel Boric della coalizione di sinistra Apruebo dignidad (Ad). A favore di Kast, vincitore del primo turno con il 27,9 per cento delle preferenze, si sono già schierati il partito Evopoli, che oggi fa parte della coalizione di governo del presidente Sebastian Pinera, e diversi esponenti del centrodestra che hanno espresso la loro avversione alla candidatura di Boric. Il rappresentante di Ad, giunto secondo al primo turno con il 25,8 delle preferenze, ha già raccolto invece il sostegno della candidata del centrosinistra, Yasna Provoste, e del progressista Marco Enriquez-Ominami, nonché da ultimo, quello dell'ex presidente, Ricardo Lagos, secondo il quale "le credenziali democratiche di Boric non sono in discussione". (segue) (Abu)