Cile: elezioni presidenziali, si delineano alleanze in vista del ballottaggio (6)

Secondo Robertini, quindi, "il risultato delle elezioni ha confermato una tendenza che per molti era già in atto". "La gente comune, dopo la grande avanzata delle sinistre, si è ritrovata in una situazione di grande paura e incertezza sulla direzione intrapresa dal Paese" ha affermato il docente italiano, sottolineando che in vista del ballottaggio "Boric ha lo svantaggio di essere considerato troppo moderato da una parte dell'elettorato radicale, e troppo radicale da parte dell'elettorato moderato". "Se la sinistra non sarà in grado di convincere i moderati che la sua proposta di governo rimane nel seno della Costituzione, nel rispetto della proprietà privata, la gente comune voterà per Kast", sostiene Robertini. In relazione ai possibili scenari post-elezioni, l'esperto in storia dell'America Latina afferma inoltre che anche in caso di vittoria di Boric, "un suo eventuale governo di sinistra sarebbe un'anatra zoppa" dato che la destra ha già ottenuto la maggioranza nel Senato. "L'agenda riformatrice più radicale di Boric dovrebbe comunque venire a patti con un parlamento ostile", ha affermato Robertini.