Cile: presidente Costituente Loncon respinge dichiarazioni Pinera, "è un attacco all'Assemblea" (6)

- La chiave della vittoria al ballottaggio delle elezioni presidenziali del Cile, che si terrà il 19 dicembre, sarà proprio la conquista del voto moderato. Un compito che, secondo analisti ed esperti sentiti da "Agenzia Nova", sarà più agevole per il candidato ultraconservatore, José Kast, che per il riformista Gabriel Boric. Secondo il professore della facoltà di governo della Universidad del desarrollo (Udd) ed esperto in comportamento elettorale, Gonzalo Muller, i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali lasciano uno "scenario aperto" in vista del secondo turno, tenendo conto che "la differenza di voti ottenuti dai due candidati al primo turno è ridotta". Tuttavia, ritiene Muller, "Kast sembra potersi muovere in modo più agile" per stringere alleanze con settori moderati come quello dell'outsider Franco Parisi, giunto terzo al primo turno, mentre Boric "soffre il peso dell'alleanza con il Partito comunista" che lo condiziona al momento di dover allargare le alleanze in vista del secondo turno. (segue) (Abu)