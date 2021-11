Energia: “Wsj”, Opec valuta stop aumenti dopo ricorso a riserve di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni membri dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), in particolare Russia e Arabia Saudita, si stanno orientando verso una revisione dei piani di produzione in seguito allo sblocco delle riserve petrolifere strategiche da parte degli Stati Uniti in coordinamento con altri paesi, fra i quali la Cina. Lo scrive il “Wall Street Journal”, citando fonti a conoscenza della decisione. Riad e Mosca hanno guidato l'Opec e un gruppo di altri paesi produttori di petrolio nel coordinare da vicino la produzione a causa dello shock della domanda causato lo scorso anno dalla pandemia di Covid-19. Altri membri del cartello, compresi gli Emirati Arabi Uniti, non sono convinti che sia necessaria una pausa, spiegano le fonti citate dal “Wsj”. Gli Stati Uniti hanno annunciato nelle scorse ore che, insieme a una manciata di altri paesi, attingeranno alle proprie riserve strategiche nazionali di petrolio per cercare di contenere il caro-carburante.(Nys)