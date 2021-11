Violenza donne: Lamorgese, app Youpol strumento ancora più efficace a tutela vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la funzionalità di geolocalizzazione cambia, diventando bidirezionale, nel senso che non soltanto la sala operativa, come nella precedente versione dell'app, localizza il segnalante, ma questo a sua volta può vedere qual è l'ufficio di Polizia più vicino, cliccando su "Dove siamo". Youpol, dedicata anche alle segnalazioni di episodi di spaccio di droga e di bullismo, offre inoltre la possibilità di segnalare in forma anonima, e di chiamare tramite l'app il numero unico di emergenza 112 (NUE 112) o, nelle zone dove non è ancora attivo, il numero 113 della Polizia di Stato. Gratuita, è scaricabile sia su sistemi IoS che Android. (Rin)