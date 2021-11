Expo 2020: Di Maio, grande successo del Padiglione Italia è emblema del nostro saper fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai è "l'emblema del nostro saper fare e di quel 'vivere all'italiana' che tutto il mondo guarda con ammirazione": un progetto che ha avuto "un grande successo", con oltre mezzo milione di presenze dall’apertura ad oggi. Lo ha scritto su Facebook da Dubai il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, affermando di aver partecipato "con orgoglio" alla Giornata nazionale dell'Italia a Expo 2ubai, "per celebrare il nostro Paese e rappresentarlo in un'occasione prestigiosa come quella di una esposizione internazionale". "Il Padiglione Italia è l'emblema del nostro saper fare e di quel 'vivere all'italiana' che tutto il mondo guarda con ammirazione. Un progetto che ha avuto un grande successo: oltre mezzo milione di presenze dall’apertura ad oggi, ed è nella Top 5 dei più visitati tra i 192 padiglioni nazionali. Numeri che si aggiungono a un altro risultato importante ottenuto nei mesi scorsi, come la prima posizione ai Construction Innovation Awards negli Emirati Arabi Uniti per il miglior progetto imprenditoriale dell'anno. Numeri che fanno da traino all’export dei prodotti italiani, che sta facendo segnare nuovi record". "Adesso - ha concluso il titolare della Farnesina - abbiamo davanti un'altra grande sfida, la candidatura di Roma a Expo 2030. Dobbiamo dare il massimo e continuare a spingere sulla ripartenza del Paese, facendo leva sulle nostre infinite qualità ed eccellenze". (Res)