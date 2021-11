© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- L’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado interviene al workshop "Il Lazio culla dell'archeologia romana. Alla scoperta di Roma Antica lungo le vie consolari". L’evento si svolge presso Bmta - Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico Tabacchificio Cafasso - Sala Velia Paestum (Salerno) - Ore 11- L'assessora regionale all'Agricoltura e Pari Opportunità Enrica Onorati, partecipa alla premiazione degli studenti che hanno partecipato al Premio "Donatella Colasanti e Rosaria Lopez", istituito in memoria delle due ragazze vittime del brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo nel 1975, e rivolto alle scuole superiori del Lazio. Partecipano la Presidente della IX Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale, Eleonora Mattia, il fondatore di "Spaghetti Unplugged" Davide Dose; il cantautore Leo Gassman; le attrice Francesca Inaudi e Benedetta Porcaroli e l'illustratrice e fumettista "Sonno" Michela Rossi. Saranno presenti le delegazioni delle scuole che hanno partecipato al concorso nel pieno rispetto di tutte le regole previste dalle normative anti Covid. L'ingresso in sala sarà consentito solo con mascherina e previo controllo del green pass. Per partecipare è necessario inviare una mail a iononodio.abclazio@gmail.com. L'evento si svolge a Roma, presso il Teatro Argentina, in Largo di Torre Argentina 52 - Ore 11 (segue) (Rer)