Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

- VARIE- In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è prevista un’esibizione canora di dipendenti aeroportuali. Contestualmente, personale AdR, distribuirà ai passeggeri dei braccialetti simbolo della giornata. Presso il Terminal 1 partenze dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci a Fiumicino - Ore 9:30- Presidio dei sindacari contro Carrefour e i franchising gestiti in modo indiscriminato. Piazza Irnerio, a Roma - Ore 10- "I crediti di imposta per chi investe in innovazione: cosa c'è da sapere": questo il titolo del webinar gratuito inerente il nuovo Piano Transizione 4.0 organizzato dal PID - Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, nell'ambito della Digital Week in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e Unioncamere. L'appuntamento si svolgerà su piattaforma Zoom - Ore 10 (segue) (Rer)