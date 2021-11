Usa: Biden su caso Arbery, sentenza importante ma non abbastanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato la sentenza di condanna nei confronti dei tre imputati per l’omicidio dell’afroamericano Ahmaud Arbery dicendo che "niente riporterà Ahmaud Arbery alla sua famiglia ed alla sua comunità, ma il verdetto assicura che coloro che hanno commesso questo crimine orribile saranno puniti". Arbery, 25enne di colore, è stato ucciso nel febbraio del 2020 mentre faceva jogging. Travis McMichael, Gregory McMichael e William Bryan Jr, questi i nomi dei tre imputati, rischiano ora pene particolarmente severe ora che sono stati giudicati colpevoli da un tribunale della Georgia. McMicheal potrebbe essere condannato all’ergastolo. La morte di Arbery provocò un’ondata di polemiche, in particolare dopo la diffusione di un video relativo ai momenti dell’omicidio. “Anche se la sentenza rispecchia il lavoro che sta facendo il nostro sistema giudiziario, questo da solo non è abbastanza", ha aggiunto il presidente Uas, sottolineando la necessità di “costruire un futuro di unità e forza condivisa, dove nessuno debba temere la violenza a causa del colore della pelle”.(Nys)