Eicma: presentato studio sulla diffusione di prodotti contraffatti nelle piattaforme di shopping online

È stato presentato oggi alla 78° edizione di Eicma(Esposizione Internazionale delle Due Ruote) uno studio sulla contraffazione online promosso da Confindustria Ancma e Indicam: l'indagine, realizzata da Fub (Fondazione Ugo Bordoni) e Dcp (Digital Content Protection), su un campione di undici aziende del settore due ruote (motocicli, biciclette e componentistica), ha monitorato la presenza di contenuti illeciti per contraffazione di marchio e design, su quindici marketplace elettronici rivolti a vari tipi d'utenza e su tre primari motori di ricerca. Obiettivo dell'indagine, la prima mai realizzata in Italia con questa metodologia e senza precedenti nel settore delle due ruote, era la mappatura del fenomeno della contraffazione online a livello globale, attraverso un'analisi delle aree geografiche di provenienza dei contenuti illeciti, della tipologia di violazione, delle dinamiche messe in atto dai contraffattori e della persistenza temporale del fenomeno.