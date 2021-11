Eicma: presentato studio sulla diffusione di prodotti contraffatti nelle piattaforme di shopping online (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'analisi per area geografica evidenzia che il maggior volume di aste illecite previene dall'Indonesia (più di 30 mila inserzioni rilevate), seguita dall'Italia (> 20.000), da Taiwan (15.000) e dalla Cina (>10 mila), mentre, tra i mercati "emergenti" si afferma il Brasile, con oltre 5.000 inserzioni. Ma, se si guarda al valore economico della merce contraffatta[1] , la Cina recupera la prima posizione, con 750 milioni di euro di prodotti in violazione della proprietà intellettuale, al pari con Taiwan (700 milioni), seguiti dal Brasile (500 milioni), mentre l'Indonesia, che primeggiava per quantità di merce contraffatta, si colloca "solo" al quarto posto con un valore di 300 milioni di Euro. Questo dato evidenzia una maggiore capacità industriale da parte di alcuni Paesi, che si rivelano capaci di soddisfare eventuali richieste massive da parte di specifici mercati. Nel complesso, si può stimare che il valore economico dei prodotti illeciti veicolati dai marketplace elettronici nei due mesi di monitoraggio ammonta a 2,2 miliardi di Euro. Lo studio ha anche mostrato l'evanescenza dei siti che veicolano merce in violazione dei titoli di proprietà intellettuale: il 90% dei domini analizzati ha meno di sei mesi di vita e, a distanza di soli due mesi dal monitoraggio, il 60% dei siti web è stato rimosso o ne è stato temporaneamente disabilitato l'accesso. Di conseguenza, la grande volatilità di queste vetrine rende particolarmente ostica l'attività di controllo delle Forze dell'Ordine. (segue) (Com)