Cultura: università Cattolica, laurea honoris causa a Emmanuele Francesco Maria Emanuele

- Si è tenuta oggi nella Sede di Roma dell’Università Cattolica la cerimonia di conferimento della Laurea Honoris Causa in Medicina e chirurgia al professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente onorario della Fondazione Roma. “Nella vita di un’università il conferimento di una Laurea Honoris Causa costituisce un atto di grande significato, attraverso l’indicazione di esempi virtuosi di interazione tra conoscenza, azione e società. La nostra Facoltà di Medicina e Chirurgia si è sempre mostrata consapevole della responsabilità insita nell’individuare donne e uomini, il cui sapere e agire fossero realmente ed efficacemente orientati al bene comune”. Lo si legge in una nota che ripercorre i discorso del Rettore Franco Anelli nel saluto di apertura della cerimonia. “Con la decisione di conferire la Laurea Honoris Causa in Medicina e Chirurgia al professor Emmanuele Emanuele - ha continuato il Rettore Anelli - si sono voluti riconoscere e sottolineare anzitutto i rilevanti esiti del suo impegno, specialmente alla guida della Fondazione Roma, per stimolare la ricerca scientifica in ambito medico e sostenere gli sforzi degli operatori sanitari per accrescere la qualità e l’efficacia delle rispettive prestazioni, completando e innovando le rispettive strutture e dotazioni strumentali. Di tale attenzione e sensibilità hanno beneficiato numerose realtà, tra le quali anche il nostro policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, nel quale anche di recente, grazie a tale supporto si è potuta approntare un’ulteriore terapia intensiva e realizzare il nuovo Centro malattie apparato digerente (Cemad)”.(Com)