Innovazione: Ascani, Strategia per Intelligenza artificiale decisiva per competitività imprese

- "L'Italia deve mirare ad investire sulle competenze e non solo sulla dotazione delle infrastrutture. La transizione digitale, infatti, non riguarda solo le reti ma anche lo sviluppo di skills per la gestione dei dati. L'obiettivo del governo è di investire sulle nuove tecnologie per un migliore sviluppo economico ed una maggiore competitività sul mercato, come previsto nel Pnrr". Lo dichiara Anna Ascani, sottosegretaria al Mise, riguardo l'approvazione del Programma strategico per l'Intelligenza artificiale. "E' uno strumento importante, che finalmente viene approvato e che può dare nuove opportunità alle aziende, grazie anche al rapporto virtuoso tra la ricerca e le imprese, che si gioveranno sempre più dell'adozione di soluzioni innovative basate sull'Intelligenza artificiale; la Strategia adottata dal governo farà compiere passi concreti in questa direzione", conclude. (Rin)