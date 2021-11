Italia-Francia: Vito (FI), governo dei migliori doveva consultare Copasir su "Trattato del Quirinale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Domani al Quirinale sarà firmato dal governo il Trattato Italia-Francia. Lo rammenta su Twitter il deputato di Forza Italia, Elio Vito che osserva: "I contenuti sono sconosciuti al Parlamento che ne sarà informato solo successivamente. Ma il Copasir, per le sue funzioni, in genere veniva consultato preventivamente. Non proprio il meglio dai migliori". (Rin)