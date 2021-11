Libia: Borrell assicura a vice capo Consiglio presidenziale Al Koni sostegno su elezioni e sicurezza fronte sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, ha ricevuto oggi a Bruxelles il vice capo del Consiglio presidenziale della Libia, Moussa Al Koni, rassicurando quest'ultimo del sostegno europeo per l'organizzazione delle elezioni in programma il prossimo 24 dicembre e per la sicurezza dei confini meridionali del Paese nordafricano, da potenziare con la formazione di una guardia di frontiera. Nel corso di un punto stampa congiunto, i due hanno fatto sapere di aver discusso in maniera approfondita delle prossime elezioni, di flussi migratori e della situazione di sicurezza al confine meridionale libico. Borrell e Al Koni hanno anche espresso il comune intento di superare le difficoltà incontrate dalla missione di assistenza dell'Unione europea in Libia Eubam. (Beb)