- "I 195 Paesi riuniti attorno ad un tavolo non erano lì a scherzare, erano a lavorare". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ospite del Tg2 Post, in merito alla Cop26 di Glasgow. "Mezzo grado può sembrare poco", ma in alcuni territori "può fare la differenza tra la vita e la morte", ha osservato, (Rin)