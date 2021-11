Emirati: Abu Dhabi istituisce fondo da 10 miliardi di dollari per investimenti in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’istituzione di un fondo da 10 miliardi di dollari per gli investimenti in Turchia. Lo rende noto l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale l’accordo ha seguito il colloquio tra il principe ereditario di Abu Dhabi e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahya, e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan avvenuto oggi ad Ankara. Il fondo si concentrerà su investimenti strategici, tra cui energia, salute e cibo e rafforzerà la cooperazione tra i due Paesi. Lo sceicco Mohamed è arrivato in Turchia oggi in visita ufficiale ed è stato ricevuto presso il palazzo presidenziale da Erdogan. Si tratta della prima visita diplomatica emiratina di alto livello dal 2012, vista la rivalità a livello regionale tra Turchia ed Emirati Arabi Uniti, esacerbata nell'ultimo decennio a causa delle tensioni seguite alla crisi tra Paesi del Golfo e Qatar (alleato della Turchia) e al conflitto libico, dove le due potenze hanno sostenuto fazioni opposte per anni. (Res)