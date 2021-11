Viabilità: Anas, Raccordo Lecco-Valsassina chiuso in entrambe le direzioni per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas segnala tramite una nota che la strada statale 36/RACC "Raccordo Lecco-Valsassina" è provvisoriamente interdetta al transito, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente occorso all'interno della galleria 'Valsassina'. Lo scontro frontale, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture, provocando il ferimento di tre persone. La circolazione attualmente usufruisce della viabilità ordinaria alternativa. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell'Ordine per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.(Com)