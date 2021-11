Spagna: Ue, futuro finanze pubbliche rimane soggetto a grande incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dato il livello del debito pubblico spagnolo e le sfide significative per la sostenibilità a medio termine di fronte alla pandemia del coronavirus, nelle politiche di bilancio deve essere garantita la sostenibilità finanziaria. È quanto indicato dalla Commissione europea in un documento nel quale sottolinea che il futuro delle finanze pubbliche spagnole "rimane soggetto a grande incertezza", come d'altronde per altri Paesi dell'Ue. L'esecutivo comunitario ha incluso ancora una volta la Spagna nel gruppo dei 12 Paesi con squilibri macroeconomici, tra i quali cita, oltre al deficit e al debito pubblico, l'alta disoccupazione, il debito del settore imprenditoriale e il rischio di accumulo di asset tossici nel settore bancario. La Commissione europea, tuttavia, ha rimarcato come il sostegno "significativo" che la Spagna ha dato a imprese e famiglie attraverso garanzie o rinvii fiscali non ha un impatto "diretto o immediato" sui conti pubblici per ora, ma ha avvertito che il valore delle garanzie concesse ammonta all'8,4 per cento del Pil. In ogni caso, la Commissione europea ha sottolineato nel suo parere l'importanza della "qualità" delle misure di bilancio, in particolare gli investimenti volti a rafforzare la crescita e a dare impulso alla transizione digitale ed ecologica. Per Bruxelles, infatti, il bilancio del governo di Madrid "contiene misure dettagliate che vanno in questa direzione" e che stimolano la digitalizzazione dell'economia aumentando la connettività e "rafforzando la sicurezza informatica".(Spm)