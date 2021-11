Germania-Italia: food tech protagonista della Settimana della Cucina Italiana a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della sesta edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, organizzata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ha preso il via oggi presso l'ambasciata d'Italia a Berlino un programma di due giorni in cui nove startup italiane del settore agroalimentare incontrano istituzioni, acceleratori e incubatori di un ecosistema dell’innovazione tra i più significativi al mondo come è quello della capitale tedesca. È quanto comunicato dall'ambasciata d'Italia in Germania. Nella giornata di domani, 25 novembre, i founder coinvolti presenteranno presso la missione, a un selezionato pubblico di investitori, i rispettivi progetti, che includono Blockchain per la tracciabilità ai biomateriali, tecniche di fermentazione della birra attraverso ultrasuoni, metodi di rilevazione satellitare delle coltivazione, fino alla prevenzione delle malattie degli alberi da frutto. Nella stessa giornata, si svolgeranno due convegni che consentiranno alle startup di confrontarsi sul tema della Open Inovation con grandi gruppi e aziende come Illy, Mercato Metropolitano, Barilla, Sammontana, Planet Farms o Horta. L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha sottolineato: “Le nostre ambasciate nel mondo sono chiamate a dare visibilità alla straordinaria capacità degli imprenditori agroalimentari italiani di innovare e di cogliere l’opportunità, anche economica, che la trasformazione in senso sostenibile del proprio business implica”. (Com)