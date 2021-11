© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo della pandemia in Italia la filiera dei bitumi ha permesso di recuperare un "gap" in termini di sicurezza stradale che durava da ormai dieci anni, avviando una dinamica positiva di cui beneficia tutto il comparto. Lo ha sottolineato Michele Turrini, direttore commerciale di Ammann Italy, nel corso della fiera Asphaltica in corso a Verona. (Res)