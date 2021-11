Rpt - Roma: Baglio (Pd), onorati di aver ospitato l'assemblea nazionale dei sindaci progressisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo e testo corretto) "È stato per noi un onore ospitare oggi in Campidoglio l’Assemblea nazionale dei sindaci progressisti e riformisti. L'impegno per tutte e tutti sarà quello di lavorare insieme per fare rete, creare sinergie affinché i temi dei territori siano messi al centro dell'agenda politica del Partito Democratico e del Paese". Lo scrive in un post su Facebook Valeria Baglio, Capogruppo del Pd in Assemblea Capitolina. "Ci impegneremo affinché ci sia sempre una visione d'insieme, mai limitata alla singola città. Roma vuole dare vita, nei prossimi anni, a un nuovo grande laboratorio di riformismo urbano, di innovazione nelle politiche urbane. Lavoreremo al massimo per la Capitale, per farla rinascere, per restituirle l’orgoglio che merita. Il cambiamento sarà visibile per i cittadini, che vedranno cambiamenti importanti nella loro vita di tutti i giorni. Per questo continueremo a chiedere con forza al nostro segretario e ai nostri rappresentanti nelle Istituzioni nazionali di proseguire e portare a compimento il lavoro sulla riforma della governance di Roma Capitale, che è fondamentale per il futuro della nostra città". (Com)