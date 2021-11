Francia: ministra Difesa Parly apre inchiesta dopo rivelazioni su operazione militare con Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa francese Florence Parly ha lanciato una "inchiesta interna approfondita" dopo le rivelazioni pubblicate dal sito di investigazione "Disclose", secondo il quale La Francia partecipa dal 2016 insieme all'Egitto all'operazione militare Sirli. Lo ha detto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, l'operazione lanciata inizialmente per contrastare il terrorismo al confine con la Libia ha provocato centinaia di vittime tra i civili, sospettati di contrabbando e traffici illeciti. Attal ha sottolineato che l'inchiesta riguarderà due aspetti. Il primo verrà affidato alla giustizia e riguarderà "la violazione flagrante del segreto di difesa nazionale", ha detto il portavoce. Il secondo dovrà verificare che le regole fissate nella cooperazione franco-egiziana in materia di intelligence e che le misure prese per farle applicare siano state "effettivamente messe in atto", ha detto Attal. (Frp)