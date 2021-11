Doris: Giacomoni (FI), a tavola rotonda su risparmio un minuto di silenzio per ricordarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- “Tra poco parleremo in questa sala della tutela del risparmio delle famiglie. Oggi è scomparso un grande uomo, un grande imprenditore, un visionario, Ennio Doris, che sulla salvaguardia e sulla tutela dei risparmi delle famiglie ha incentrato tutta la sua attività professionale, raggiungendo risultati incredibili. Per ricordarlo e omaggiarlo, chiedo alla platea un minuto di silenzio”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti, in apertura del suo intervento alla tavola rotonda, organizzata dal partito azzurro dal titolo "Tutela e tassazione del risparmio", a palazzo Madama. (com)