Legge Bilancio: in Senato conferenza bipartisan su bonus edilizi

- Il Superbonus 110 per cento e i bonus edilizi sono il motore dell'efficientamento energetico e dell'ammodernamento del vasto patrimonio immobiliare che caratterizza il nostro Paese. E' quanto emerso dalla conferenza stampa organizzata dal senatore Perosino (FI) e da Radio Parlamentare con Cristina Del Tutto che si è tenuta questo pomeriggio in Senato. Sul tema si è registrata un'ampia convergenza politica. In particolare, sono tre i punti evidenziati nel corso della conferenza, e che si puta a inserire all'interno della manovra di bilancio 2022: la necessità di una pianificazione temporale maggiormente ampia; l'abolizione del tetto Isee di 25.000 Euro per le abitazioni indipendenti e, in ultimo, la volontà di concretizzare tali istanze tramite un'azione coadiuvata con il Governo. Ne hanno discusso i senatori Perosino (FI), Anastasi (M5s), De Bertoldi (Fd'I), Mollame (Lega), Tiraboschi (FI), il sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo e Francesco Cerisano di Italia Oggi, insieme ai rappresentanti del settore quali Confartigianato, Confedilizia, Ance. Le organizzazioni di settore richiedono anche un alleggerimento burocratico, oltre a quanto sopra riportato, inserito in un provvedimento definitivo e chiarificatore, per dare certezza ai cittadini.(com)