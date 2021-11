© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIn occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza, a Palazzo Marino e su tutti gli edifici comunali viene esposta la bandiera a mezz'asta. Alle ore 10, inoltre, viene esposto a Palazzo Marino uno striscione per esprimere la vicinanza della città alle donne afghane che hanno subito una forte soppressione della loro libertà dopo l'occupazione talebana del loro Paese. È presente l'assessore al Welfare e Salute, Lamberto Bertolè.Palazzo marino, piazza Scala, 2 (ore 10)in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il sindaco Giuseppe Sala, insieme all'assessore ai servizi civici e generali Gaia Romani, alla delegata alle pari opportunità di genere Elena Lattuada e al presidente Commissione pari opportunità e diritti civili Diana De Marchi, partecipa al lancio della campagna informativa e di sensibilizzazione per gli uffici pubblici e le sedi anagrafiche cittadine.Salone generale dell'Anagrafe, via Larga, 12 (ore 11:15)Si riunisce il Consiglio comunale. La prima parte della seduta è dedicata al Dibattito sulla "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne" con un intervento in apertura della Presidente Elena Buscemi. A seguire mozioni e ordini del giorno.Palazzo marino, piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEPrima delle tre giornate di '”Qui cresce il futuro”, il 2° Forum regionale per lo sviluppo sostenibile.L'evento si apre con i saluti istituzionali del vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti,Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, “Auditorium Testori” (ore 9:15)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini (in video-collegamento), partecipano al Convegno “Piano Lombardia e Pnrr, generatori di investimenti a beneficio dei territori”. Intervengono, tra gli altri, il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli; il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella; l'amministratrice delegata di Rfi, Vera Fiorani; il presidente di Ance Lombardia, Tiziano Pavoni; il presidente di Upl, Vittorio Poma, il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra.Belvedere di Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22 belvedere Jannacci, (ore 9:30) Punto stampa (ore 13)Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli, partecipano all'evento “Ogni giorno è questo giorno”, l'appuntamento promosso da Regione Lombardia in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A condurlo Gianluca Gazzoli di Radio DeeJay.Palazzo Pirelli, auditorium “Gaber” piazza Duca d'Aosta, 3 (ore 10)L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, interviene alla conferenza stampa sulla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. All'appuntamento partecipano inoltre, il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi e la garante regionale per la tutela delle vittime di reato Elisabetta Aldrovandi che presenta il video”'tieni alta la guardia! Il rispetto è sempre un valore'”.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 10:45)L'assessore di Regione Lombardia a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli, interviene, al convegno “Con noi... dopo di noi”.Cooperativa sociale “Il Melograno”, via della Comunità, 2 - Pieve Emanuele/Mi (ore 18)Alessandra Locatelli, assessore regionale a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, partecipa alla serata del Rotaract Milano.Rotaract Milano, piazza Armando Diaz, 1 (ore 20)VARIEInaugurazione del Master “Progea”, con il saluto iniziale di Enrico Pazzali, Presidente della Fondazione Fiera MilanoFondazione Fiera Milano - Sala GlassRoom Largo Domodossola, 1 (ore 9:30)Convegno il Pgt di Milano: attuazione della rigenerazione urbana, indicazioni morfologiche e perequazioneCentro Congressi Unione Milano – Confcommercio, Sala Orlando – c.so Venezia, 47 (ore 15:15 – 18:30)Triennale Milano presenta “Dune”, la rivista accademica di moda e cultura visuale, bilingue (italiano e inglese), semestrale, che accoglie contributi scientifici di studiosi tramite open call. Dune è diretta da Maria Luisa Frisa e pubblicata da Flash Art, con il progetto grafico di Think work observe. Intervengono nella presentazione Maria Luisa Frisa, direttore di Dune, Simone Marchetti, European Editorial Director di Vanity Fair, Gea Politi, direttore di Flash Art ed editore di Dune, moderati da Saul Marcadent, caporedattore di Dune, e introdotti da Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano.Palazzo della Triennale, Viale Alemagna, 16 (ore 18:30)MONZAIn occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, il Comune premia gli operatori territoriali della sicurezza. Promossa anche una campagna di sensibilizzazione sul temSporting Club Monza, viale Brianza, 39 (ore 11:30)In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Provincia organizza il convegno “Violenza di genere, come uscirne? Storie e progetti di rinascita”. Intervengono: Letizia Caccavale, presidente del Consiglio per le pari opportunità di Regione Lombardia, Maria Chiara Gadda, parlamentare, Carolina Pellegrini, consigliera di parità di Regione Lombardia e Massimiliano Salini, europarlamentare. Per la Provincia di Monza e Brianza è presente il presidente Luca Santambrogio e la consigliera di parità provinciale, Alessandra Ghezzi.Sala dell’Oro, via Grigna 13 Monza (ore 11:30)Inaugurazione della panchina rossa che l'Ospedale San Gerardo posiziona all'ingresso dell'Ospedale in occasione della celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.Ospedale San Gerardo, Ingresso Palazzina Accoglienza Via Pergolesi 33 (ore 13:30) (Rem)