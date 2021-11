Covid: Fedriga (FVG), speculazione su sanità regionale lascia attoniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lascia attoniti la continua speculazione sulla sanità regionale, in un periodo pandemico, operata dalle opposizioni. Risulta infatti evidente dalla relazione degli ispettori del ministero della Salute che il Friuli Venezia Giulia non solo ha garantito standard di prestazioni sanitarie adeguate ai nostri cittadini ricoverati nei presidi ospedalieri della Regione ma che, vale la pena ricordare, ha anche accolto e curato numerose persone trasportate da altre Regioni in grave difficoltà". Lo dichiara in una nota il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, stigmatizzando le polemiche sull’esito della visita ispettiva compiuta la scorsa estate dagli ispettori del ministero della Salute negli ospedali di Gorizia e Palmanova. Fedriga rimarca che "come chiarito dalle direzioni generali delle Aziende interessate dall’ispezione, ovvero Asugi e Asufc, i rilievi riscontrati sulle terapie intensive riguardano la comunicazione di codici, oltretutto normati in anni ben precedenti all’attuale amministrazione regionale, che nulla hanno a che fare con le prestazioni erogate dal sistema sanitario regionale nel corso della pandemia e che in ogni caso si sono avviate le azioni di miglioramento suggerite dai funzionari ministeriali". Il presidente esprime quindi "totale solidarietà al vicepresidente Riccardi per gli attacchi ricevuti da parte di chi, per l’ennesima volta, sta dimostrando di voler utilizzare la pandemia a proprio uso e consumo senza pensare al bene della collettività e della comunità del Friuli Venezia Giulia". (Com)