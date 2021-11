Green pass: novità in vigore fino al 15 gennaio, per alberghi basterà modello “base”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove norme sul “green pass rafforzato” saranno in vigore dal prossimo 6 dicembre al 15 gennaio. E’ quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Nel dettaglio, il “green pass base” sarà obbligatorio anche per alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale. Al contrario, l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato”. Inoltre, ulteriori limitazioni della zona arancione saranno valide solo per chi non possiede il “green pass rafforzato”. (Rin)