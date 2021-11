Green pass: Coldiretti, vale 5 miliardi per Natale al ristorante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il super green pass salva 5 miliardi di spesa in ristoranti e agriturismi per pranzi e cene nelle festività di fine anno nei circa 360 mila tra ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi da Nord a Sud della Penisola. E' quanto stima la Coldiretti in riferimento all’importanza delle misure adottate dal Consiglio dei ministri per scongiurare nuove chiusure e limitazioni. "Non si tratta solo di garantire il bisogno di convivialità ma anche di sostenere la ripresa dell’economia e la tenuta dell’occupazione", denuncia il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare la necessità di "non mettere in crisi una filiera che dà lavoro a ben 4 milioni di persone in 740 mila aziende agricole e 70 mila industrie alimentari". Il green pass rafforzato - continua la Coldiretti - salva anche il turismo a partire dai 3,8 milioni di italiani in vacanza in montagna sulle piste da sci prima della pandemia. La ristorazione - conclude la Coldiretti - è tra i settori più danneggiati dalla pandemia con i consumi alimentari degli italiani fuori casa che nel 2020 sono scesi al minimo da almeno un decennio con un crack senza precedenti per bar, ristoranti, trattorie e agriturismi che hanno dimezzato il fatturato (-48 per cento) per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro. (Com)