Usa: sondaggio, segretario ai Trasporti Buttigieg è il preferito tra i membri del governo

21 luglio 2021

- È il segretario ai Trasporti Pete Buttigieg il membro del governo degli Stati Uniti che gode di maggior favore tra gli elettori. Lo rivela un sondaggio condotto dall’istituto Morning Consult e da “Politico”, secondo cui l’83 per cento degli elettori registrati sa chi è Buttigieg e il 38 per cento ne ha un’opinione favorevole. Risultati che suggeriscono come il 39enne ex sindaco di South Bend potrebbe tentare nuovamente la candidatura alle primarie del Partito democratico per le presidenziali del 2024. La segretaria al Tesoro Janet Yellen figura al secondo posto nel sondaggio, essendo nota al 77 per cento degli elettori ed essendo vista in maniera favorevole dal 33 per cento. Sul fondo della classifica è invece la segretaria al Commercio Gina Raimondo: solo il 66 per cento degli intervistati sa chi è e solo il 24 per cento ne apprezza l’operato. Un altro funzionario dell’amministrazione del presidente Joe Biden che sembra godere di particolare popolarità è la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki: il 34 per cento degli elettori ha un’opinione positiva del suo lavoro, l’81 per cento afferma di conoscerla. Il sondaggio è stato condotto su un campione di 1.999 elettori tra il 20 e il 21 novembre. Il margine d’errore è di circa 2 punti percentuali. (Nys)