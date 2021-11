Libia: media, alcuni candidati esclusi da elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni candidati alle elezioni presidenziali libiche previste per il 24 dicembre sarebbero stati esclusi. Lo rivela l’emittente in lingua araba dell’emittente turca “Trt”. La fonte ha affermato che le autorità responsabili hanno escluso Saif al Islam Gheddafi, Al Muhammad Ahmad al Sharif, Bashir Saleh e Nuri Busahmein, in quanto sono presenti sentenze del tribunale contro di loro. Le leggi elettorali emanate dal parlamento libico richiedono che non ci sia una sentenza definitiva del tribunale contro un candidato alle elezioni, affinché la candidatura possa essere accettata.(Lit)